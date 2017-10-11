في ملف تداعيات اتهام قاضي بتلقي رشوة 50 مليونا: دفاع الطرف المدني يطالب بـ 10 ملايير كتعويض عن الأضرار

العلم: الرباط – عبد الله الشرقاوي

طالب دفاع الطرف المدني في ملف تداعيات اتهام قاضي بتلقي رشوة، المتابع فيه ثلاثة موظفين بإدارة السجن بإرجاع 18 هكتارا لموكله أو أداء ما لا يقل عن عشرة ملايير سنتيم.

وأكد الأستاذ أحمد راكز في تصريح لـ «العلم» أنه فعلا قدم هذا الطلب، الذي سيكون مستوفيا لجميع إجراءاته القانونية في الجلسة المقبلة أمام الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وقد أجلت المحكمة النظر في هذه النازلة خلال جلسة الاثنين المنصرم المتابع فيها ثلاثة موظفين ينتمون لإدارة السجن، واحد منهم ملحق بوزارة العدل وآخر ملحق بمحكمة النقض، وذلك بتهم المشاركة في جناية الارتشاءعن طريق تسليم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة وجنحة الارتشاء، عن طريق تسلم مبالغ مالية بعمل غير مشروع، والمشاركة في الارتشاء بطلب وتسلم مبلغ مالي بهدف القيام بعمل من أعمال الوظيفة، والارتشاء من أجل القيام بعمل غير مشروع.

وكانت تداعيات هذه النازلة قد انطلقت بارتباط مع قضية معروضة على محكمة النقض عبارة عن أرض غير محفظة بنواحي مراكش تمتد على مساحة حوالي 46 هكتارا، حيث تقدم المشتكي بشكاية، أسفرت عن نصب كمين، وإصدار وزارة العدل بلاغ في الموضوع إثر اعتقال قاض، تم إيداعه هو الآخر بالسجن المحلي بسلا، إلا أنه أفرج عنه في إطار السراح المؤقت ومازالت قضيته منشورة أمام القضاء، وتوبع الموظفون في ملف منفصل في حالة اعتقال.