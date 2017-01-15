في غياب المراقبة والمحاسبة: تزايد اغتيال الدلافين في شواطئ الشمال يثير اهتمام المنظمة العالمية لحماية الحيتان

العلم: طنجة – ع/الشعباوي

لا يمر الشهر، دون أن تصلنا أخبار من عين المكان، وبالعديد من الشواطئ الشمالية المتوسطية عن إلقاء تيارات وأمواج البحر، لأصناف من الحوتيات، وبصفة خاصة، من فصائل الدلافين المعروفة لدى البحارة ب: الدلافين الزرقاء والبيضاء اللون، والدلافين السوداء اللون (النيكرو)، والمتمركزة، مابين مضيق جبل طارق، بكل من طنجة والقصر الصغير، وسبتة السليبة، والفنيدق، ومارتيل، ووادي لو، وفي منطقة بحر البوران، بكل من الجبهة والحسيمة، والناظور..

وحسب ما وصلنا من معلومات خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، فإن شواطئ أقاليم الحسيمة، والجبهة، والمضيق، وطنجة، قد ألقت أمواجها، وتياراتها، وحركات مدها البحري، جثث مجموعة من الدلافين المحمية دولياً، آخرها، دلفين كبير الحجم، يميل لونه للسواد، وربما هو من فصيلة دلافين (النيكرو)، حيث تم انتشاله، وشحنه، ونقله بسرعة نحو جهة مجهولة، دون إخضاعه للتشريح ومعرفة سبب موته (أو اغتياله)، علماً بأن دلافين (النيكرو)، هي الأكثر عرضة للإعتداء، والقتل، والتصفية، من قبل مهنيي مراكب صيد سمك السطح (السَّرْدينْيي)، الذين يعتبرونه (عدواً لذوذاً) لشباكهم، وما تصطاده من سمك السردين..!

وقد بلغنا أن خبراء أجانب، حلوا بالمغرب لمتابعة الموضوع، وإنجاز تحقيق ميداني في عين المكان، وإعداد تقرير في الموضوع، وعرضه في الإجتماع القادم للمنظمة العالمية لحماية الحيتان (ACCOBAMS)، والتي يوجد مقرها الدائم، بإمارة موناكو..

وللتذكير، فإن المغرب، ومنذ 5 نونبر 2013، يتحمل الرئاسة الدورية ل (منظمة اتفاقية حفظ حوتيات البحر الأسود، والبحر الأبيض المتوسط، والمنطقة الأطلسية المتاخمة (ACCOBAMS)، والتي تضم دول، المغرب، وألبانيا، والجزائر وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، ومصر، واسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وجورجيا، واليونان، ولبنان، وليبيا، ومالطا، وموناكو، ومونتنيكو، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفانيا وسوريا وأوكرانيا وتونس..

ومن أهداف هذه المنظمة التي تعمل تحت رعاية معاهدة الأمم المتحدة حول حفظ الأصناف المهاجرة المنتمية للحيوانات المتوحشة (PNUE/CMS)، حماية الدول الأطراف، لجميع أصناف الحوتيات، ومواطنها، في المجالات الجغرافية، وتحديد إجراءات مناسبة لحفظها ، والمقصود كل أصناف الدلافين والحيتان، ..

فماذا فعلت وزارة الصيد البحري بشأن جرائم القتل والإغتيال التي تعرضت لها الدلافين في الآونة الأخيرة ببعض شواطئ الشمال؟!..