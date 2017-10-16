في تنسيق مع الانتربول: القبض على عجوز أمريكي في طنجة لاستغلاله قاصرين جنسيا

الرباط: العلم

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني مساء الجمعة 13 أكتوبر 2017 في بلاغ لها عممته وكالة المغرب العربي للأنباء أنها أوقفت مواطناً أمريكياً مطلوباً من الإنتربول في «قضية استغلال جنسي لقاصرين» يبلغ من العمر 79 عاماً ويشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الأمريكية في قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي للقاصرين.

وأشار البلاغ إلى أن «الأبحاث والتحريات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية» أسفرت «عن تحديد مكان تواجده وتوقيفه بمدينة طنجة».

وأضاف البلاغ أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني «أشعرت الأمانة العامة لمنظمة الإنتربول بخبر توقيف المعني بالأمر، وذلك للتعجيل بإرسال ملف طلب التسليم بالطريق الدبلوماسي».