في بيان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: ضرورة الزيادة في أجور العاملين ومعاشات التقاعد وتقوية القدرة الشرائية

تثمين مضامين الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية البرلمانية

تهنئة‭ ‬للأخ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الاستقلال‭ ‬نزار‭ ‬بركة‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتخابه

العلم: الرباط

في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬العام‭ ‬التعاقدي‭ ‬للمؤتمر‭ ‬العام‭ ‬الاستثنائي‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب،‭ ‬انعقد‭ ‬بالمركب‭ ‬الدولي‭ ‬ببوزنيقة‭ ‬أيام‭ ‬20‭ ‬،‭ ‬21‭ ‬،‭ ‬22‭ ‬أكتوبر‭ ‬2017‭ ‬الملتقى‭ ‬الأول‭ ‬للمسؤولين‭ ‬الإقليميين‭ ‬والجهويين‭ ‬والوطنيين‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب‭.‬

وقد‭ ‬تميز‭ ‬الملتقى‭ ‬الأول‭ ‬بكلمة‭ ‬توجيهية‭ ‬وتأطيرية‭ ‬للكاتب‭ ‬العام‭ ‬الأخ‭ ‬النعم‭ ‬ميارة‭ ‬التي‭ ‬استهلها‭ ‬بتثمين‭ ‬مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬ألقاه‭ ‬جلالته‭ ‬بافتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬التشريعية‭ ‬البرلمانية‭ ‬الخريفية‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬الأخ‭ ‬النعم‭ ‬ميارة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بروحه‭ ‬وتنزيل‭ ‬رؤيته‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تخليق‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬وتقوية‭ ‬المؤسسات‭ ‬خدمة‭ ‬للوطن‭ ‬أولا‭.‬

وقدم‭ ‬الأخ‭ ‬الكاتب‭ ‬العام‭ ‬التهنئة‭ ‬للأخ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الاستقلال‭ ‬نزار‭ ‬بركة‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتخابه‭ ‬بالمؤتمر‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬لحزب‭ ‬الاستقلال‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬نجاحا‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬متمنيا‭ ‬لأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬المنتخبة‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد،‭ ‬كما‭ ‬رسم‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬كلمته‭ ‬كل‭ ‬الخطوط‭ ‬العريضة‭ ‬التنظيمية‭ ‬لإعادة‭ ‬تنشيط‭ ‬دينامية‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬عبر‭ ‬أجرأة‭ ‬الجدولة‭ ‬الزمنية‭ ‬لتجديد‭ ‬الهياكل‭ ‬التنظيمية‭ ‬المجالية،‭ ‬كما‭ ‬عرج‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وخلاصات‭ ‬لقاء‭ ‬المركزيات‭ ‬النقابية‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التأطير‭ ‬الميزانياتي‭ ‬لسنة ‭ ‬2018، ‬موضحا‭ ‬المحاور‭ ‬الأساسية‭ ‬للمذكرة‭ ‬الاقتراحية‭ ‬المزمع‭ ‬رفعها‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة‭.‬ وبعد‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬التنظيمية‭ ‬والمطلبية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القيادات‭ ‬المجالية‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب،‭ ‬خلص‭ ‬الملتقى‭ ‬الأول‭ ‬لاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب‭ ‬الى‭ ‬مايلي‭:‬

1‭ – ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬التنظيمي‭:‬

‭* ‬تأكيد‭ ‬كل‭ ‬القيادات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والجهوية‭ ‬والوطنية‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬العزم‭ ‬لتوطيد‭ ‬صرح‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب‭ ‬بقيادة‭ ‬الأخ‭ ‬النعم‭ ‬ميارة،‭ ‬وتقوية‭ ‬الالتحام‭ ‬اقليميا‭ ‬وجهويا‭ ‬ووطنيا‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬الالتفاف‭ ‬حول‭ ‬منظمتنا‭ ‬النقابية‭ ‬العتيدة‭.‬

‭* ‬تثمينهم‭ ‬اشغال‭ ‬الملتقى‭ ‬الأول‭ ‬وتنويههم‭ ‬بهاته‭ ‬المبادرة‭ ‬الدالة‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬استمراريتها‭ ‬واستثمار‭ ‬توصياتها‭.‬

‭* ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنزيل‭ ‬البرنامج‭ ‬العام‭ ‬الوطني‭ ‬للمكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب‭ ‬وفي‭ ‬مقدمته‭ ‬التزام‭ ‬بالجدولة‭ ‬الزمنية‭ ‬لتجديد‭ ‬كل‭ ‬الهياكل‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬الآجال‭ ‬المحددة‭.‬

‭* ‬الالتزام‭ ‬بعقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬القارة‭ ‬والدورية‭ ‬والمجالس‭ ‬الإقليمية‭ ‬والجهوية‭ ‬وفق‭ ‬الآجال‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬بالقانون‭ ‬الأساسي‭ ‬والداخلي‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب‭.‬

‭* ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬وتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬عبر‭ ‬الاسهام‭ ‬في‭ ‬ضخ‭ ‬دماء‭ ‬جديدة‭ ‬بتشبيب‭ ‬الهياكل‭ ‬وإعمال‭ ‬مقاربة‭ ‬النوع‭.‬

2‭ – ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المطلبي

تأكيد‭ ‬الملتقى‭ ‬الأول‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب‭ ‬على‭ ‬مايلي‭:‬

‭- ‬زيادة‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬وفي‭ ‬معاشات‭ ‬التقاعد‭ ‬وتقوية‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬لعموم‭ ‬الأجراء‭.‬

‭- ‬تخفيض‭ ‬الضغط‭ ‬الضريبي‭ ‬على‭ ‬الأجور‭ ‬وتحسين‭ ‬الدخل‭.‬

‭- ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬الأجور‭ ‬المعفاة‭ ‬من‭ ‬الضريبة‭.‬

‭- ‬احترام‭ ‬الحريات‭ ‬النقابية‭ ‬وإلغاء‭ ‬الفصل‭ ‬288‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‭.‬

‭- ‬مراجعة‭ ‬القانون‭ ‬المجحف‭ ‬للتقاعد‭.‬

‭- ‬الالتزام‭ ‬بمأسسة‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي

‭- ‬التوظيف‭ ‬القار‭ ‬وتنمية‭ ‬مناصب‭ ‬الشغل‭ ‬لمحاربة‭ ‬تنامي‭ ‬البطالة‭.‬

‭- ‬تنفيذ‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬بنود‭ ‬اتفاق‭ ‬26‭ ‬أبريل‭ ‬2011‭: ‬الدرجة‭ ‬الجديدة‭ – ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬الشغل‭ ‬بالمناطق‭ ‬النائية‭ – ‬توحيد‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجر‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬والخدماتي‭ ‬والقطاع‭ ‬الفلاحي‭ ‬والغابوي‭ ‬وتوابعهما‭.‬

‭- ‬تنفيذ‭ ‬وأجراة‭ ‬كل‭ ‬الحوارات‭ ‬القطاعية‭ ‬بالقطاع‭ ‬العام‭ ‬والجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬وشبه‭ ‬العام‭ ‬والمؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الإداري‭ ‬المبرمة‭ ‬منذ‭ ‬2011‭ ‬وما‭ ‬قبل‭.‬

‭- ‬السهر‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬احترام‭ ‬مدونة‭ ‬الشغل،‭ ‬وعلى‭ ‬إجبارية‭ ‬التصريح‭ ‬بالمأجورين‭ ‬في‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬قبل‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭.‬

‭- ‬تقوية‭ ‬القدرات‭ ‬التدبيرية‭ ‬والتأطيرية‭ ‬للمركزيات‭ ‬النقابية‭.‬

‭- ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للعمل‭ ‬الهش‭ ‬وتنامي‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬المهيكل

‭- ‬تقنين‭ ‬العمل‭ ‬بالعقدة‭ – ‬العمل‭ ‬بالمناولة‭ – ‬العمل‭ ‬المؤقت‭ – ‬وضعية‭ ‬شركات‭ ‬المناولة

‭- ‬نهج‭ ‬سياسة‭ ‬تحفيزية‭ ‬للقطاع‭ ‬غير‭ ‬المهيكل‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬بناء‭ ‬النموذج‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الوطني‭.‬

في‭ ‬ختام‭ ‬الملتقى‭ ‬الأول‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب‭ ‬دعت‭ ‬القيادات‭ ‬الوطنية‭ ‬والجهوية‭ ‬والإقليمية‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التحلي‭ ‬باليقظة‭ ‬والتعبئة‭ ‬المستمرة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬ثوابت‭ ‬منظمتنا‭ ‬العتيدة‭ ‬القلعة‭ ‬المنيعة‭ ‬للطبقة‭ ‬الشغيلة‭ ‬المغربية‭ ‬وصيانة‭ ‬الحقوق‭ ‬والمكتسبات‭.‬

عاش‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب

عاشت‭ ‬الطبقة‭ ‬الشغيلة‭ ‬المغربية