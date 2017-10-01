في بلاغ لرئاسة المؤتمر العام السابع عشر: انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لحزب الاستقلال يوم السبت القادم بالصخيرات

موافقة المرشحين للأمانة العامة على قرار التأجيل

طبقا لمقتضيات المادة 103 من القانون الأساسي لحزب الاستقلال التي تنص على «إذا تعذر انفضاض المؤتمر قبل اكتمال أشغاله فإنه يبقى مفتوحا ليستأنف داخل أجل لايتجاوز ثلاثة أشهر»، تستمر الأجهزة المنبثقة عن المؤتمر السابق في ممارسة مهامها في حالة ما إذا لم يكن قد تم انتخاب أجهزة جديدة تعوضها، فإن رئاسة ومكتب المؤتمر السابع عشر للحزب تقرر تأجيل عقد الدورة الأولى للمجلس الوطني لانتخاب الأمين العام واللجنة التنفيذية للحزب إلى جلسة يعقدها المجلس يوم السبت 7 أكتوبر 2017 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بقصر المؤتمرات بالصخيرات.

وتعلن رئاسة المؤتمر إلى كافة الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني أن اللجنة التي فوضتها اللجنة التنفيذية وزكتها اللجنة التحضيرية الوطنية والمكونة من الإخوة رحال مكاوي ومحمد ولد الرشيد وعبد الله البقالي وعبد القادر الكيحل ستواصل أعمالها لتدارك بعض الأخطاء المادية في لائحة المجلس الوطني التي نشرت بجريدة «العلم» التي تعتبر نهائية، وأنه سيتم نشر ما قد يتم تداركه من هذه الأخطاء.

كما أن رئاسة المؤتمر تعلن أن قرار التأجيل اتخذ بعد استشارة المرشحين للأمانة العامة اللذين وافقا عليه، وأنها ستتخذ الاجراءات اللازمة لضمان نجاح الاجتماع المقبل للمجلس الوطني في ضوء ما أجرته من مشاورات مع الجهات المعنية.