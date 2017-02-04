في الوقت الذي تتعاون فيه بلادها مع المغرب من أجل محاربة الإرهاب: وزيرة العدل السابقة في فرنسا تدافع عن مدان بتمويل الجماعات الإرهابية

العلم: الحسن الياسميني

تأخذ العواطف والحنين إلى سنوات النضال «والغيفارية» أحيانا بعض الزعماء والشخصيات إلى مزالق لايفهمها البعض كما هو الحال بالنسبة لوزيرة العدل السابقة في فرنسا «كريستيان توبيرا» التي أثارت حولها ضجة إعلامية عند استقالتها من الوزارة السنة المنصرمة.

هذه السيدة ذات الأصول الإفريقية تقف اليوم في صف المدان في قضايا الارهاب من أصول فرنسية المسمى طوماس غالي والذي أدانته المحكمة الابتدائية بالمغرب بست سنوات سجنا لتورطه في الانتماء إلى خلية ارهابية وتمويل الارهاب حيث اعترف المدان أنه قدم مبلغ 50 أورو لأحد المغاربة ونفى علمه بانتماء الشخص المعني إلى أي تنظيم إرهابي.

و يذكر أن هذا الفرنسي الذي اعتنق الاسلام قدم إلى المغرب حيث ألقي عليه القبض وثبت انتماؤه لجماعة متطرفة كانت تخطط للقيام بأعمال ارهابية نوعية في المغرب تحت راية ما سمي بالدولة الاسلامية وكان دفاع المدان قد طلب استئناف الحكم الصادر ضده في شهر يناير المنصرم حيث سيطر في صلب هذا في الجلسة التي ستعقدها محكمة الاستئناف في 22 من الشهر الجاري.

واعتبر مدافع المتهم أن كل ما نسب إلى المتهم باطل مدعيا أنه وقع على محاضر مكتوبة بالعربية يجهل فحواها، وهو الدفع الذي تعرف المحكمة المغربية حيثياته، ولا يمكن أن تفوتها هذه التفاصيل خصوصا وأنها تدين باستمرار أجانب في قضايا مختلفة ومنهم عدد كبير يقضون عقوبات حبسية في المغرب ومشكل اللغة غير مطروح تماما، وكانت كريستان توبيرا قد أبلغت وزارة الخارجية الفرنسية (كي دورساي) هذه الأخيرة التي أنذرت بدورها المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب التي تتابع الموضوع.