في أول جولة من الحوار الاجتماعي مع الحكومة..

النعم ميارة يؤكد : مشروع قانون المالية 2018 لم يأخذ بعين الاعتبار مطالب المركزيات النقابية وكان شبيها بسابقه

العلم: الرباط – نعيمة الحرار

بنبرة جادة لا تخلو من تفاؤل أكد النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح هاتفي ل»العلم»، ان المركزيات النقابية الأربع التي حضرت أولى جولات الحوار الاجتماعي الاثنين 9 أكتوبر مع رئيس الحكومة بحضور كل من وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والشغل وتحديث القطاعات وحقوق الإنسان والتربية والتعليم، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أعلنت عن موقفها من مشروع قانون المالية 2018 الذي قدمه وزير المالية محمد بوسعيد، والذي وجدناه مشابها لسابقه، ولم يأخذ بعين الاعتبار الملف المطلبي للنقابات، ولا يستجيب لتطلعات الطبقة الشغيلة.

ومن هنا يضيف الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب طالبنا بالزيادة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص، وكذا تعديل معدلات الضريبة على الدخل وذلك برفع سقف الاعفاء الى 46 الف درهم، والرفع من قيمة التعويضات العائلية هذا الى جانب تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011، وضمان الحريات النقابية ومراجعة ملف اصلاح التقاعد، وغيرها من مطالب الطبقة العاملة. وبخصوص مدى تفاؤله بجدية الحكومة في التعاطي مع الملف المطلبي للنقابات، اكد ميارة ان التفاؤل مرتبط بالواقع وبمدى استجابة الحكومة لمطالب الشغيلة المغربية، مشيرا الى ان المركزيات طالبت بإبقاء الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة وليس ضمن لجان متفرقة، الى جانب إقرار جدولة زمنية قارة في.

وفي بلاغ عن الجولة الأولى للحوار الاجتماعي اطلعت «العلم» على نسخة منه اكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة عازمة على تفعيل الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ومع ممثلي أرباب العمل لأنها تعتبره آلية أساسية لا غنى عنها لتطوير التعاون بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. موضحا» أن الحوار الاجتماعي هو السبيل الأمثل لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا»، كما اكد حرص الحكومة على تفعيل حوار اجتماعي مؤسس، باعتباره مبدأ ومنهجا مستمرا وأسلوبا للتعاون المشترك بين مختلف الأطراف.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن تفعيل الحوار الاجتماعي وانتظام عقد اجتماعاته ليس كافيا، بل هناك بعض الشروط التي لابد من التحاور بشأنها وبعض التحديات التي تستدعي تفكيرا جماعيا لخلق نوع من الموازنة بين التحديات، ومنها وضعية الفئات الهشة التي لا تتوفر على دخل قار أو ذات دخل محدود.

وبخصوص تاريخ الجولة القادمة من الحوار أشار البلاغ انه تقرر إبقاء الاجتماع مفتوحا، على أساس أن يحدد الموعد المقبل وجدول أعماله في أقرب الآجال بتشاور مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

يذكر ان جولة الاثنين أسست لأول مشاركة للإطارات النقابية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب في المشاورات بشأن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، قبل المصادقة عليه من قبل الحكومة..