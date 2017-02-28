“فيسبوك” تغلق صفحة حركة فتح الفلسطينية على شبكتها

• العلم الالكترونية: وأ.ف.ب

قالت حركة فتح مساء الاثنين ان ادارة فيسبوك اغلقت صفحة حركة فتح على هذا الموقع للتواصل الاجتماعي، ويرجح ان يكون السبب نشر صورة للزعيم الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات يبدو فيها وهو يحمل رشاشا.

وقال مسؤول الاعلام في مكتب التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب، لوكالة فرانس برس ” قامت ادارة فيسبوك بشطب الصفحة عن الشبكة، ووضعوا رسالة بان الصفحة تتعارض مع معايير فيسبوك”.

وقال الجاغوب “وضعوا مع الرسالة صورة قديمة للرئيس الراحل ياسر عرفات وهو يتفقد سلاحا من نوع كلاشنكوف كان بحوزة جندي اسرائيلي عقب خطفه في بيروت، في الثمانينات، ويقف الى جانبه القيادي محمود العالول”.

وكانت حركة فتح انتخبت العالول قبل مدة قصيرة نائبا لرئيس حركة فتح محمود عباس.

وحسب الجاغوب فان عدد متابعي الصفحة كان بلغ 70 الف متابع.

ويتهم الاسرائيليون الفلسطينيين بشكل منتظم والقيادة الفلسطينية بشكل خاص بالحض على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الخريف الماضي توجه وفد من فيسبوك الى اسرائيل والتقى عددا من الوزراء الذين يريدون تجريم بعض التصرفات على فيسبوك.

ويتهم الاسرائيليون دوما الفلسطينيين وخاصة القيادة الفلسطينية بالحص على العنف على شبكات التواصل الاجتماعي. وزار الخريف الماضي وفد من فيسبوك اسرائيل والتقى عددا من الوزراء الذي طالبوا بتجريم بعض التصرفات على صفحات فيسبوك.

ويتهم الناشطون الفلسطينيون بشكل منتظم عملاق الشبكات الاجتماعية للرقامة والحزب الذي حققت نجاحا فيه.