فيديو وصور .. أمواج عاتية ومد قوي جراء هيجان البحر بشواطئ سلا والمناطق المجاورة

• العلم الالكنرونية: متابعة

شهدت العديد من الشواطئ الممتدة من سلا إلى الهرهورة ومناطق مجاور، أمواجا عاتية ومد بحري قوي، حيث غمرت المياه بعض الأحياء والمرافق القريبة من الشوطئ، زوال الثلاثاء 28 فبراير.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظات اجتياح الأمواج لشواطئ وأحياء قريبة من ساحل حي سيدي موسى بسلا.

من جهة أخرى أفادت السلطات المحلية لعمالة الصخيرات تمارة، أن موجة قوية، جراء هيجان البحر، باغتت، اليوم الثلاثاء 28 فبراير، ستة أشخاص كانوا يتجولون بشاطئ “فالدور” بالهرهورة، حيث تدخلت مصالح الوقاية المدنية التي تمكنت من إنقاذهم من الغرق.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم نقل الأشخاص الستة، والذين من بينهم امرأة في حالة حرجة، إلى مستشفى ابن سينا بالرباط لتلقي الإسعافات الضرورية.