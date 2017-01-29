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فيديو .. هدف قاتل للمنتخب المصري ينهي مشوار « الأسود » في « الكان »

فيديو .. هدف قاتل للمنتخب المصري ينهي مشوار « الأسود » في « الكان »
سجل البديل كهربا هدفا قاتلا للمنتخب المصري في الدقيقة 87 من المباراة، في مرمى الأسود، ليحجز بذلك المنتخب المصري مقعده في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا الغابون 2017.

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