ذكرت صحيفة « ساوث تشاينا مورننغ بوست »، أن الكندي غراهام ديكنسون، أحد أفضل محترفي القفز من المرتفعات باستخدام الزي المجنح « وينغسويت »، لقي مصرعه في حادث أثناء تدريبه في جرف صخري بجبال تيانمين في حديقة زهانجياجي الوطنية جنوب الصين.

وأضافت الصحيفة الصينية، أنه عثر على جثة ديكنسون، البالغ من العمر (28 عاماً)، بعدما أبلغ مالك المنزل الذي يقيم فيه ديكنسون عن اختفائه، ما دفع السلطات لنشر 40 من عناصر الإنقاذ بجبال تيانمين، ليعثروا على جثته، مرتدياً « الزي المجنح ».

ويعد ديكنسون، الذي حل ثالثاً في بطولة العالم « وينغسويت » العام الماضي، ثاني ممارس لهذه الرياضة الخطيرة يلقى حتفه في تيانمين، بعد المجري فيكتور كوفاكس الذي توفي أثناء لقي نفس المصير عام 2013.