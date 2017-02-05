فيديو.. نشوب حريق بفندق بمراكش وهشام الكروج يصف حالة الذعر في المكان

• العلم الالكترونية: ووكالات

شب حريق مهول بفندق “حدائق الكتبية” بالمدينة الحمراء مراكش، وذلك حوالي الواحدة من صباح الأحد 5 فبراير.

واندلعت النيران بسطح الفندق قبل أن تنتشر وتنتقل إلى بعض الطوابق، مما خلق حالة هلع في صفوف الزبناء، مما دفع إدارة الفندق إلى إخلاء الغرف.

العداء العالمي هشام الكروج الذي كان متواجدا في المكان لحظة وقوع الحادث ونشر فيديو على صفحته بالتويتر معلقا: “حالة ذعر شاملة، النيران تلتهم الفندق الذي نقطن فيه”.

وانتقلت إلى عين المكان فرقة من عناصر الوقاية المدينة التي نجحت في تطويق النيران، فيما فتحت عناصر الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.