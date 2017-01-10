فيديو .. ملاسنات بين بنعطية وبعض الجماهير الغاضبة عقب مباراة فنلندا

أظهر مقطع فيديو إلتقطه أحد الجماهير خارج ملعب طحنون بن محمد في مدينة العين، الذي احتضن ودية الأسود أمام المنتخب الفنلندي ، أظهر قائد المنتخب الوطني المهدي بنعطية يدخل في مشادات كلامية مع الجماهير التي تجمعت على الحافلة بعد المقابلة.

وحسب شهود عيان جاءت ردة الفعل هاته، دفاعا على المدرب هيرفي رونار، الذي بدوره دخل في شجار مع بعض الجماهير، حيث لم يتقبل انتقاداتهم المباشرة، وكذا معاتبته على استبعاد لاعب أياكس الهولندي حكيم زياش من اللائحة المشاركة في كان الغابون في 14 من يناير الجاري.

و قال بنعطية كما ظهر بالشريط المذكور للمشجعين :”شنو بغيتو؟”، و ذلك بعد أن انتقدوا هؤلاء طريقة أداء لاعبي النخبة الوطنية أمام المنتخب الفلندي.

للإشارة فالمباراة الودية شهدت تعثر الأسود أمام فنلندا بهدف لصفر، حيث سجل المنتخب الفنلندي الهدف الوحيد في اللقاء، في الدقيقة 45، ثواني قليلة قبل إعلان الحكم عن نهاية الشوط الأول، عن طريق جوهاني أوجالي.