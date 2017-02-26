فيديو.. “مشاهد حرب” وسط الرباط لتصوير فيلم “جاكي شان”

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مشهد غير عادي أثار اهتمام ساكنة الرباط صباح اليوم الأحد 26 فبراير، حيث انتشرت في شارع محمد الخامس وسط العاصمة الرباط، قوات عسكرية وعربات لنقل الجنود ودبابات ومدفعية ثقيلة وطائرات من دون طيار، لتصوير “مشاهد حرب” من فيلم “عاصفة الصحراء”، لمخرجه دانت لام.

وقال المنتج التنفيذي للفيلم، زكريا العلوي، إن “هذا الفيلم الطويل يعد واحدا من أكبر الإنتاجات السينمائية الصينية التي لم يتم تصويرها في المغرب منذ عدة سنوات”.

وأضاف أن هذا الفيلم يتم تصويره في قلب مدينة الأنوار، على مقربة من البرلمان المغربي وأمام محطة القطار، مشيرا إلى تعبئة 400 تقني مغربي و 300 آخرين من الصين يتواجدون حاليا بالمغرب، للمشاركة في عملية التصوير.

وقال زكريا العلوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “هذا الفيلم الصيني، الذي رصدت له ميزانية هامة ومعدات ضخمة، والذي تمتد عملية تصويره لحوالي 16 أسبوعا بالعديد من مناطق المملكة، يعد واحدا من أضخم الإنتاجات الصينية التي يتم تصويرها بالمغرب”، مضيفا أنه سبق وأن تعاون سنة 1989 بأرفود، مع أيقونة أفلام الحركة، جاكي شان، وكذا مع ريدلي سكوت بمدينة الرباط.

وأضاف أن عملية تصوير هذا الفيلم بدأت في الدار البيضاء، التي أصبحت إلى جانب مدينة الرباط، تستهوي أكثر فأكثر المنتجين الأجانب، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تصوير باقي مشاهد هذا الفيلم الصيني بكل من ورزازات وأرفود والرشيدية ومرزوكة والريصاني وسلا ومراكش وتاحناوت والحوز والقنيطرة وأكادير وطنجة.

وحسب المركز السينمائي المغربي، فإن مدة التصوير الذي بدأ في 6 شتنبر الماضي ستتواصل إلى غاية 31 ماي المقبل.