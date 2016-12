تحطمت، اول امس الثلاثاء، طائرة شحن شرق كولومبيا ثلاث دقائق بعد إقلاعها من مطار بويرتو كارينو باتجاه العاصمة الكولومبية بوغوتا.

Cargo Boeing Plane Crash in Colombia, at Least 4 dead.https://t.co/n3FkvqRnqe

Source: Telesur TV pic.twitter.com/WAQdF0ZOfa

— Condensed Press (@CondensedP) December 21, 2016