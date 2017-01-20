تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو مؤثر تظهر فيه مجموعة من الدببة النحيفة وهي تتسول الطعام من زوار إحدى حدائق الحيوانات في اندونيسيا، وهو ما اثار موجة غضب من طرف المتتبعين.

وأظهر الفيديو محاولات الدببة لإنقاذ نفسها من النهاية، في حين كان رواد حديقة حيوان باندونغ في جزيرة جاوة، يرمون لها بطعام متناثر

عبارة عن قطع من الكعك والحلوى والبسكويت، لتأتيها وراء السياج، لكن ذلك قد لا يمثل إلا محاولة يائسة لتغذية حيوانات تتضور جوعا تقف بطريقة الغزلان وهي قائمة الساقين، في مكان قذر يفتقد للظل والماء النظيف.