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فيديو لزيارة ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين لبيت شهيد حادثة السفارة الإسرائيلية!

  • 28 يوليو 2017

فيديو لزيارة ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين لبيت شهيد حادثة السفارة الإسرائيلية!

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