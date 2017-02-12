فيديو .. عدسة مواطن توثق حادث سير مميت لشابين متهورين كانا على متن دراجة نارية بتاوريرت

شهدت الطريق الوطنية رقم 6، بين مدينة تاوريرت وحامة سيدي شافي، أول أمس الجمعة 10 فبراير، وقوع حادث سير مميت راح ضحيته شابين متهورين كانا على متن دراجة نارية.

وحسب ما ذكره موقع تاوريرت 24 المحلي، فأن الشابين كانا يقودان دارجة نارية من نوع “ديربي” سوداء اللون، في الاتجاه المعاكس، ما ادى إلى اصطدامهما بشاحنة من النوع المتوسط ما ادى إلى مصرعهما على الفور.

وحسب المصدر ذاته الذي نشر مقطع فيديو يوثق لحظة الحادث، فإن الجثتين نقلتا على الفور على مستودع الاموات بالمستشفى الإقليمي بتاوريرت.