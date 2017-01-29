فيديو خطير .. اشتباكات بين مغاربة وإيفواريين بقسم دراسي في فرنسا بسبب « الكان »

اندلعت اشتباكات بين تلاميذ مغاربة وإيفواريين، يوم الخميس المنصرم، بأحد ثانويات مدينة « بواسي » الفرنسي؛ بعد نقاش جمع الطرفيْن بشأن مباراة المنتخبيْن، والتي آلت لصالح « أسود الأطلس » على حساب « الفيلة »، بهدف نظيف، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كأس أمم إفريقيا 2017.

وحسب ما أوردته صحيفة « لوباريزيان »، فإن التلاميذ المغاربة عمدوا إلى السخرية من نظرائهم الإيفواريين؛ وهو ما لم تستسغه الفئة الأخيرة، لتنشب بذلك اشتباكات وأعمال تخريب وتكسير طالت مُعدات المؤسسة التعليمية.

ووفق ذات المصدر، أقدم مدير الثانوية إلى رفع شكوى للتحقيق في ملابسات الحادثة التي أعقبت بيوميْن مواجهة المغرب وساحل العاج بمدينة « أوييم » الغابونية.

يُذكر أن فرنسا تحتضن فئة كبيرة من الجالية المغربية والإيفوارية، نظرا لعامل التاريخ واللغة وعناصر أخرى تربط بين الدولتيْن الإفريقيتيْن والبلد الأوروبي.