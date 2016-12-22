قال مسؤول في إدارة مكافحة الحرائق إن حريقا أتى على نحو 140 منزلا ومتجرا ومنشآت أخرى في مدينة ساحلية يابانية، الخميس، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص دون حدوث وفيات.

وتم استدعاء الجيش للمساعدة في مكافحة الحريق الذي نشب في الصباح في منطقة سكنية بمدينة إتويجاوا التي يقطنها نحو 44 ألف و500 نسمة وتقع على بعد نحو 230 كيلومترا شمال غربي طوكيو. وقال مسؤول في ِإدارة الإطفاء المحلية “فقد الحريق قوته.

وبحلول الساعة 08:50 مساء (بالتوقيت المحلي) تأكدنا أن فرص انتشاره أصبحت محدودة”، مضيفا أن إطفاءه تماما سيستغرق ساعات إضافية.

وأضاف أن خمسة أشخاص أصيبوا بإصابات طفيفة وإن أوامر بالإخلاء صدرت بشأن 363 منزلا مجاورا.