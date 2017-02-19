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تأهل فريق اتحاد الفتح الرياضي للدور الأول لمنافسات عصبة الأبطال الافريقية لكرة القدم، بعد فوزه مساء السبت 18 فبراير على ضيفه جوهانسينس السيراليوني بثلاثة أهداف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب مولاي الحسن، برسم إياب الدور التمهيدي لعصبة الأبطال الافريقية.

وسجل أهداف الفتح كل من كريم بنعريف (د18)، ويوسوفا نجي (د77)، وهشام العروي (د90+3).

وكان اتحاد الفتح الرياضي قد تعادل في مباراة الذهاب أمام مضيفه السيراليوني بهدف لمثله، بملعب سياكا ستاديوم بالسيراليون.

وأعفي الممثل الثاني لكرة القدم المغربية في هذه المنافسات الوداد البيضاوي من خوض الدور الأول.

وتجرى مباريات ذهاب الدور الأول في 10 مارس المقبل، فيما تقام مباريات الإياب في 17 منه.