انتهت قبل قليل أولى مباريات الجولة الثامنة عشرة من البطولة الإحترافية بين الرجاء الرياضي وضيفه شباب أطلس خنيفرة بفوز الفريق الأخضر بهدف لصفر حمل توقيع المهاجم عبد الإله الحافيظي.

هذا وقد عرف اللقاء منذ البداية سيطرة الفريق الأخضر على أطوار اللقاء، في حين إكتفى فريق شباب أطلس خنيفرة بالدفاع عن مرماه، مع توالي الهجمات الرجاوية التي وقف لها الحارس الخنيفري سدا منيعا، قبل أن ينتهي الشوط الأول على وقع التعادل.

كما شهد الشوط الثاني من المباراة التي إحتضنها مركب مولاي عبد الله بالرباط ضغطا رجاويا منذ صافرة الحكم، قبل أن يبصم عبد الإله الحافيظي على تسجيل هدف الفوز للرجاء الرياضي عند الدقيقة 80، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأخضر بهدف لصفر.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الرجاء الرياضي يحتل مؤقتا بعد فوزه في لقاء اليوم الصف الثاني في ترتيب البطولة الإحترافية برصيد 35 نقطة خلف المتصدر الدفاع الحسني الجديدي بنقطة وحيدة.