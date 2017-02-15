فيديو…الباريسي يُمزق كبرياء برشلونة برباعية مدوية

• العلم الرياضية: متابعات

في نتيجة خالفت التوقعات، اكتسح نادي باريس سان جيرمان نظيره برشلونة بأربعة أهداف نظيفة، مساء أمس الثلاثاء، ضمن المواجهة التي دارت بين الطرفيْن، على أرضية ملعب “حديقة الأمراء”، لحساب ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وما إن حلَّت الدقيقة 17’، حتى بدأ الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في إبراز مهاراته الفنية، بعدما أحرز هدفا جميلا بواسطة ركلة حرة على مقربة من منطقة 18 مترا، ليُهدي بذلك المقدمة لنادي العاصمة الفرنسية، قبل أن يُضاعف الألماني، جوليان دراكسلر النتيجة في الدقيقة 40’، عبر تسديدة هزمت مواطنه شتيغن.

وفي الوقت الذي عجز فيه رفاق البرغوث الأرجنتيني، ليونيل ميسي عن إبداء أي رد فعل هجومي يواجه به الغارات الباريسية، استمر رجال المدرب الإسباني، أوناي إيمري في تهديداتهم الهجومية التي أسفرت عن هدف ثالث لدي ماريا، في الدقيقة 56’، مُكللا مجهودا فرديا بتصويبة ركنها على يمين مرمى “البارسا”.

ولم تتوقف النتيجة الثقيلة التي مُني بها الفريق الكتالوني عند ثلاثة أهداف، وإنّما أفلح الباريسيون في توقيع هدف رابع عن طريق المهاجم الأوروغوياني، إدينسون كافاني، في الدقيقة 71′.

وشهدت المقابلة ظهور نجوم برشلونة بوجوه شاحبة وكالحة، أبرزهم عناصر الآلة الهجومي للفريق؛ وهم الأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا ثم الأرجنتيني ميسي.

وسيجد “البارسا” نفسه أمام حتمية الانتصار بفارق خمسة أهداف في مواجهة الإياب، التي سُتجرى بعد بضعة أسابيع، على أرضية ملعب “الكامب نو”.