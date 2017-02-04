فوكس نيوز: ترامب يستعد لتصنيف جماعة الإخوان إرهابية

العلم الإلكترونية ووكالات

كشفت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية عن أن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب ستعلن في وقت قريب، عن تصنيفها لجماعة الإخوان كجماعة إرهابية وهو ما من شأنه الحد من نطاق نفوذ الجماعة عالميا.

يأتي ذلك على الرغم من إصرار الجماعة على سلامة نواياها وعدم اعتناقها أفكارا متطرفة، حسب “فوكس”، التي أشارت لانتقاد ترامب المستمر لدعم سلفه باراك أوباما للإخوان رغم الاتهامات الموجهة إليها بدعم الجماعات المتطرفة في العالم.

وقالت “فوكس نيوز” أن تصنيف أمريكا للإخوان كجماعة إرهابية بشكل رسمي من شأنه اعتبار تمويلهم عملا إجراميا كما سيحظر التعاملات البنكية معهم، وسيعقبه ترحيل المهاجرين ذوي الصلة بهم.