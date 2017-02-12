فوضى وعسكرة في مراكز مباريات الترقية بوزارة العدل

• عبد الناصر الكواي: الرباط

تعيش مراكز الامتحانات الخاصة بمباراة الترقية لموظفي قطاع وزارة العدل والحريات لحظات ساخنة، هذا الصباح، حيث دخل الرافضون للمباراة في مناوشات مع المشرفين عليها بعدما رفض هؤلاء تمكينهم من ولوج القاعات لاجتياز المباراة التي عدلوا عدلوا عن رأي مقاطعتها.

وقد نددت التنسيقية الوطنية لموظفي العدل، بهذه المباراة “المشؤومة”، وبالطريقة التي تم بها التعامل مع المعنيين بالإدماج، وما واكبها من سلوكات وخروقات، أجملها مصدر من التنسيقية لـ”العلم”، في ثلاث نقاط هي “عسكرة” للمراكز ومنع بعض الموظفين من ولوجها لإجراء المباراة، والحديث عن تسريبات للأسئلة بسبب عدم انطلاق المباراة في نفس الوقت بمجموع، عدم احترام معايير المباراة.