تناقلت وسائل الإعلام التونسية خبر اقتراب المدرب التونسي فوزي البنزرتي من التوقيع لنادي الوداد البيضاوي، وذلك بعد فسخ عقده مع فريق النجم الساحلي التونسي بشكل ودي قبل يومين.

و أشارت نفس المصادر أن مسؤولي الوداد البيضاوي اتصلوا بالمدرب لدعوته للمغرب، والدخول في مفاوضات مع وكيل أعماله، وهو ما استجاب له، إذ سيحل بحر هذا الأسبوع لمناقشة العرض.

وينتظر مسؤولو نادي الوداد البيضاوي مباراة الفريق القادمة أمام الكوكب المراكشي للحسم في مصير المدرب الفرنسي، سيباستيان ديسابر، حيث من المتوقع أن تتسبب أية نتيجة غير الفوز في رحيل المدرب.

وارتبط اسم المدرب فوزي البنزرتي كثيرا بنادي الرجاء البيضاوي بعدما تمكن من قيادته لنهائي كأس العالم للأندية، إضافة إلى أنه كان قريبا من العودة لتدريبه قبل سنتين إلا أن بعض الجزئيات في الأخير جعلت المدرب يفضل مواصلة مساره رفقة نادي نجم الساحل التونسي.