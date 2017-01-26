فلاحون عاطلون لما يزيد عن 40 سنة بنواحي املشيل: دواوير‭ ‬وقبائل‭ ‬معزولة‭ ‬تصارع‭ ‬البرد‭ ‬شتاء‭ ‬والفيضانات‭ ‬صيفا

العلم: الرباط

قال‭ ‬موحا‭ ‬اولعيد‭ ‬وهو‭ ‬مواطن‭ ‬مغربي‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬تيلمي‭ ‬قبيلة‭ ‬ايت‭ ‬حديدو‭ ‬بقيادة‭ ‬اسمرير‭ ‬إن‭ ‬معاناة‭ ‬سكان‭ ‬جماعة‭ ‬تيلمي‭ ‬لا‭ ‬تنحصر‭ ‬عند‭ ‬قساوة‭ ‬البرد‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬هؤلاء‭ ‬يكابدون‭ ‬الأمر‭ ‬مع‭ ‬الطبيعة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ومع‭ ‬غياب‭ ‬البنيات‭ ‬التحتية‭ ‬لفك‭ ‬العزلة‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬الدواوير‭ ‬والقبائل‭.‬

وسرد‭ ‬أولعيد‭ ‬القبائل‭ ‬التالية‭ : ‬أيت‭ ‬عيتو‭ ‬اوموسى،‭ ‬وأيت‭ ‬موسي‭ ‬وواستو،‭ ‬أيت‭ ‬علي‭ ‬وايكو،‭ ‬اقديم،‭ ‬إزناكن،‭ ‬تيملي،‭ ‬احوضيكن،‭ ‬أيت‭ ‬إعزا،‭ ‬بود‭ ‬جام،‭ ‬ايت‭ ‬توخسين،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القبائل ‬يصارعون‭ ‬الطبيعة،‭ ‬أما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التصدي‭ ‬للبرد‭ ‬القارس‭ ‬الذي‭ ‬يسجل‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬درجات‭ ‬ما‭ ‬تحت‭ ‬الصفر،‭ ‬وأما‭ ‬مجابهة‭ ‬الطبيعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفيضانات‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬على‭ ‬الأخضر‭ ‬واليابس‭ ‬من‭ ‬واد‭ ‬بويقلة‭ ‬الذي‭ ‬يجر‭ ‬مع‭ ‬محاصيلهم‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬قبائل‭ ‬بسبب‭ ‬أوحال‭ ‬هذا‭ ‬الوادي،‭ ‬امتنعوا‭ ‬عن‭ ‬الزراعة‭ ‬والفلاحة‭ ‬لمدة‭ ‬فاقت‭ ‬الأربعين‭ ‬سنة‭.‬

وذكر‭ ‬هذا‭ ‬المواطن‭ ‬العزلة‭ ‬الواضحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للطرق،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الطريق‭ ‬الفاصلة‭ ‬بين‭ ‬تيلمي‭ ‬واملشيل‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭ ‬للمرور‭ ‬وبقيت‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬منذ‭ ‬خروج‭ ‬المستعمر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الطريق‭ ‬بين‭ ‬تيلمي‭ ‬وتنغير‭ (‬30‭ ‬كلم‭) ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬غير‭ ‬معبدة‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬الجماعة‭ ‬لا‭ ‬تتوفر‭ ‬رغم‭ ‬شساعتها‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬واحدة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬مستشفى‭ ‬أو‭ ‬مستوصف‭ ‬للولادة‭ ‬مما‭ ‬تضطر‭ ‬معه‭ ‬النساء‭ ‬الحوامل‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬أسرهم‭ ‬15‭ ‬يوما‭ ‬قبل‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬أو‭ ‬دور‭ ‬الأمومة‭ ‬بالمدن‭ ‬القريبة‭.‬