فلاحون عاطلون لما يزيد عن 40 سنة بنواحي املشيل: دواوير وقبائل معزولة تصارع البرد شتاء والفيضانات صيفا
- العلم: الرباط
قال موحا اولعيد وهو مواطن مغربي من جماعة تيلمي قبيلة ايت حديدو بقيادة اسمرير إن معاناة سكان جماعة تيلمي لا تنحصر عند قساوة البرد فقط بل هؤلاء يكابدون الأمر مع الطبيعة من جهة ومع غياب البنيات التحتية لفك العزلة عن عشرات الدواوير والقبائل.
وسرد أولعيد القبائل التالية : أيت عيتو اوموسى، وأيت موسي وواستو، أيت علي وايكو، اقديم، إزناكن، تيملي، احوضيكن، أيت إعزا، بود جام، ايت توخسين، وأوضح أن قسم من هذه القبائل يصارعون الطبيعة، أما على مستوى التصدي للبرد القارس الذي يسجل في الكثير من الأحيان درجات ما تحت الصفر، وأما مجابهة الطبيعة من خلال الفيضانات التي تأتي على الأخضر واليابس من واد بويقلة الذي يجر مع محاصيلهم حتى أن قبائل بسبب أوحال هذا الوادي، امتنعوا عن الزراعة والفلاحة لمدة فاقت الأربعين سنة.
وذكر هذا المواطن العزلة الواضحة من خلال البنية التحتية للطرق، مؤكدا أن الطريق الفاصلة بين تيلمي واملشيل غير صالحة للمرور وبقيت على هذه الحالة منذ خروج المستعمر، بالإضافة إلى الطريق بين تيلمي وتنغير (30 كلم) هي الأخرى غير معبدة وأن هذه الجماعة لا تتوفر رغم شساعتها إلا على سيارة إسعاف واحدة بالإضافة إلى غياب مستشفى أو مستوصف للولادة مما تضطر معه النساء الحوامل إلى مغادرة أسرهم 15 يوما قبل الوضع في اتجاه أحد مستشفيات أو دور الأمومة بالمدن القريبة.
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