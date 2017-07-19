فضيحة… قطع الكهرباء على مقري الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية والمديرية الاقليمية للتعليم بالعيون

العلم الإلكترونية: العيون – حسن بوفوس

في سابقة الاولى من نوعها بالاقاليم الصحراوية بمدينة العيون اقدمت الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء بالعيون صباح يوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري بسحب العداد الكهربائي لكل من مقر الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء الكائن بمحج محمد السادس والمعروف بشارع السمارة وكذا مقر المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية العيون الكائن بالحي المحمدي بالعيون السفلى.

ويأتي سحب العدادين الكهربائي بسبب عدم تسديد الفتوارة من طرف الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء لمدة فاقت 5 اشهر وبهذا الاجراء الذي يعد فضيحة على مصلحة تربوية تقدر ميزانيتها ب 20 مليار حيث بانقطاع الكهرباء على المصلحتين تعطلت مصلحة المواطنين الادارية بالمديرية الاقليمية للتعليم بالعيون وكذا للرجال ونساء التعليم بالاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء… فمن المسؤل على هذا التماطل…؟ وهل سيفتح تحقيق من طرف وزير التربية الوطنية محمد حصاد لتنظيف هذه الاكاديمية من لوبي الفساد الذي عشعش فيها……؟