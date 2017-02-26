فرنسا تُرحب بإنسحاب المغرب من الكركرات وتدعو البوليساريو إلى سحب عناصرها

• العلم الالكترونية: ووكالات

رحبت فرنسا بإعلان المغرب اليوم الأحد انسحابه بشكل أحادي الجانب من منطقة الكركرات، مؤكدة أن الامر يتعلق بمبادرة هامة في اتجاه التهدئة، تأخذ بنظر الاعتبار استقرار ومصالح المنطقة.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، بأن فرنسا تدعو كافة الاطراف الى التصرف بمسؤولية، وان تسحب بدون شروط العناصر المسلحة المتواجدة بالمنطقة، طبقا لاتفاقيات اطلاق النار.

وذكر أيضا بأن فرنسا تجدد دعمها للبحث عن حل عادل ودائم ومقبول من الاطراف لقضية الصحراء، تحت اشراف الامم المتحدة، طبقا لقرارات مجلس الأمن، وتعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 ، تشكل “قاعدة جدية وذات مصداقية” لتسوية هذا النزاع.