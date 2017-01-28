فرنسا ترد على قرار «ترامب» بشأن الهجرة

العلم الإلكترونية – وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرولت، اليوم السبت: إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من الهجرة واللاجئين في بعض « مقلق ».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني سيجمار جابرييل في باريس أن « هذا لا يقلقنا فقط، الترحيب باللاجئين الذين يفرون من الحرب والقمع هو جزء من واجبنا، وفقًا لوكالة « رويترز » الإخبارية بالإنجليزية.

قد وقع « ترامب » يوم الجمعة أمرا تنفيذيا التي من شأنه الحد من الهجرة واللاجئين من بعض الدول ذات الغالبية المسلمة وقال إنه يريد من الولايات المتحدة لإعطاء الأولوية للمسيحيين السوريين الفارين من الحرب الأهلية هناك.