فتيات الانبعاث تدعو إلى حماية استقلالية القرار الحزبي

العلم: الرباط

استحضارا لمسلسل اختناق المشهد السياسي المغربي بدءا من انتخابات07 أكتوبر إلى غاية اليوم وما تلى ذلك من انعكاسات على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين وعلى الخصوص منهم الشابات والشباب فإن منظمة فتيات الانبعاث وهي تترقب الى تشكل ولاية حكومة المغاربة بما يمكن أن تعمل هاته الأخيرة على استعجال سياسات وبرامج أو مخططات دامجة للفتاة في الحياة العامة. والتزاما بمرجعيات ومبادئ المنظمة النابعة من مرجعيات ثوابت الأمة المغربية، ومن المشروع المجتمعي التعادلي المستند على الخيار الديمقراطي، فإن المنظمة في هذا السياق:

• تشيد بالدور الذي يلعبه حزبنا العتيد من أجل الدفاع عن ثوابت الوطن وعن الحقوق الأساسية للشعب المغربي والحرص على مواصلة المسار الديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا والذي لا يمكن ان يتواصل إلا من خلال أحزاب وطنية وديمقراطية وقوية؛

• تثمن جهود مؤسسات الحزب وعلى رأسها جهود الأمين العام للحزب وقراراته الوطنية المتسمة بالشجاعة ونكران الذات، وحيث أنها تؤكد على أن الأمين العام يتحدث باسم كافة الإستقلاليات والإستقلاليين فإنها تجدد التضامن معه ومع كل المؤسسات الشرعية للحزب مستنكرة حملة الاستهداف النكراء التي تحاول النيل منه ومصادرة مستقبله والعبث في رصيده النضالي التاريخي الوطني، حماية لاستقلالية القرار الحزبي؛

• تندد بكل المحاولات البائدة للنيل من الاختيارات الحرة لأسرة التعليم ومحاولة التضييق على نضالات الحركات الاحتجاجية المطلبية وخاصة الأساتذة المتدربين، وتعبر عن قلقها البالغ، إزاء القمع الممنهج لنضالاتها وللانتهاكات الماسة بمختلف أشكال حرية الرأي والتعبير؛

• تدعو كافة مناضلات منظمتنا العتيدة عبر ربوع المملكة للاضطلاع بواجباتهن النضالية لإنجاح محطة المؤتمر السابع عشر للحزب حماية للمنهجية الديمقراطية وتأميننا لمسلسل التغيير الذي يشهده الحزب بما أصبح يقض أصحاب المصالح؛

• تهيب بكافة مناضلات المنظمة الى اليقظة والتعبئة وتكثيف الجهود لخدمة القضايا الوطنية الكبرى، والعمل على الانضباط للمبادئ والقواعد الأخلاقية والتنظيمية للمنظمة والتي على الجميع الالتزام باتباعها في علاقتهن بمؤسسات الحزب وفي تعاطيهن مع قضايا الشأن العام التزاما وأجرأة للتعاقد من أجل كرامة المناضلات التي هي من كرامة الشعب.