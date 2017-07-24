فاطمة خير لزوجها: وجودك يمنحني الثقة والقوة

العلم الإلكترونية

في لحظة اعتراف أمام جميع متتبعيها، كتبت الممثلة فاطمة خير كلمات كلها حب لزوجها الممثل سعد التسولي.

ونشرت مقدمة برنامج “لالة العروسة” صورة تجمعها بزوجها، وعلقت عليها بـ”وجودك في حياتي وإلى جانبي يمنحني الثقة، والقوة، والايمان”.

وتفاعل الآلاف من متتبعي فاطمة خير مع منشورها، وتمنى لها المعلقون حياة طويلة مليئة بالحب.

ويتابع أكثر من 400 ألف شخص فاطمة خير على صفحتها في أنستغرام، وتتفاعل مع متتبعيها بشكل يومي.