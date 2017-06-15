الرئيسية > قضايا وحوادث > فاجعة.. وفاة 3 أطباء شبان في حادثة سير بين الرباط وتمارة- صور

فاجعة.. وفاة 3 أطباء شبان في حادثة سير بين الرباط وتمارة- صور

فاجعة.. وفاة 3 أطباء شبان في حادثة سير بين الرباط وتمارة- صور

فاجعة.. وفاة 3 أطباء شبان في حادثة سير بين الرباط وتمارة- صور

  • العلم الإلكترونية

لقي ثلاثة أطباء شبان، حديثي التخرج، حتفهم نتيجة حادثة سير مميتة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على الطريق الساحلية، الرابطة بين الرباط، وتمارة.

وعلمت العلم من مصادر عاينت الحادثة أن السرعة المفرطة هي العامل الأساسي، الذي تسبب في الفاجعة، التي أودت بحياة شبان في مقتبل العمر بعد اصطدام سيارتهم مع سيارة أخرى.

وأوضح المصدر ذاته أن اصطدام السيارتين تسبب في فقدان سائق إحداهما السيطرة على المقود لتصطدم بنخلة على جانب الطريق، الشيء الذي رفع الحصيلة إلى أربعة قتلى.

العلم
العلم

شارك برأيك

إلغاء الرد

1 تعليق

  • الشعيبية و كبور
    16 يونيو 2017, 15:59

    و ما فراسكمش ان الضحية الرابع شرطي و هو الضحية الحقيقي و الذي بسبب تهور الشباب الطائشين ازهقوا روحه بريئة و هو الذي كان في طريق عودته الى بيته و اسرته بعد عناء يوم و ليل طويلين.

    رد

اقرأ أيضاً

الأكثر قراءة

الأكثر تعليقا

جريدة العلم

تصنيفات

أخبار

الجريدة الورقية

مواقع صديقة

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العلم © 2016
Développé par NOOV Sarl