فاجعة.. وفاة 3 أطباء شبان في حادثة سير بين الرباط وتمارة- صور

العلم الإلكترونية

لقي ثلاثة أطباء شبان، حديثي التخرج، حتفهم نتيجة حادثة سير مميتة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على الطريق الساحلية، الرابطة بين الرباط، وتمارة.

وعلمت العلم من مصادر عاينت الحادثة أن السرعة المفرطة هي العامل الأساسي، الذي تسبب في الفاجعة، التي أودت بحياة شبان في مقتبل العمر بعد اصطدام سيارتهم مع سيارة أخرى.

وأوضح المصدر ذاته أن اصطدام السيارتين تسبب في فقدان سائق إحداهما السيطرة على المقود لتصطدم بنخلة على جانب الطريق، الشيء الذي رفع الحصيلة إلى أربعة قتلى.