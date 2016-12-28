فائض في أغلب المناطق.. هذه حصيلة التساقطات المطرية لسنة 2016

سجل معدل تساقطات خلال سنة 2016 ارتفاعا كبيرا في مختلف مناطق المملكة مقارنة مع المتوسط المسجل في 30 سنة الماضية، حيث تم تسجيل فائض في التساقطات بمعظم مناطق المغرب، وفق رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الحسين بوعابد.

وقال بوعابد في اتصال هاتفي مع موقع القناة الثانية إن فروع مديرية الأرصاد الجوية في مختلف مناطق المغرب قد سجلت ارتفاعا إيجابيا في كمية التساقطات التي شهدتها بلادنا خلال سنة 2016، مشيرا إلى أن معدل التساقطات لهذه السنة يعد الأكبر مقارنة مع المتوسط المسجل في الـ 30 سنة الأخيرة.

وبلغة الأرقام، يقول بوعابد، فقد بلغ معدل التساقطات المطرية لحدود الساعة 488 ملم في طنجة، بعدما كان المعدل الذي يتم تسجيله خلال الـ 30 سنة الماضية 300 ملمتر فقط، في حين تم تسجل 416 ملم بمدينة العرائش.

وأوضح بوعابد أنه تم تسجيل 192 ملمتر في جهة الشاوية ورديغة، بعدما كان المعدل في السنوات الـ 30 الأخيرة هو 165 ملمتر، أي بفائض نسبته 15 في المائة، كما تم تسجيل 267 ملم بالجديدة و240 ملم بفاس، ثم 122 ملم بمدينة أكادير.

وسجلت مدن تطوان وتازة والرباط وفاس وإفران على التوالي في الفترة الممتدة ما بين 14 إلى 22 من الشهر الجاري، تراكما بلغ 108 ملم، و98 ملم، و92 ملم، و81 ملم و71 ملم، وفق نفس المتحدث.

وتم تسجيل أعلى المعدلات، يضيف بوعابد، بالأطلس المتوسط، بـ 70 %، مقارنة مع الوضع الطبيعي، وسجلت ما بين 20 إلى 60 % بسوس، وأكثر من 40 % في الغرب، وما بين 50 إلى 80 % بالشياضمة، وعبدة بأكثر من 50 %.

وختم بوعابد حديثه إلى موقع القناة الثانية قائلا أن الحصيلة الإجمالية تشير إلى وجود ارتفاع كبير في التساقطات خصوصا في المناطق الفلاحية، مشيرا إلى أن المناطق الجنوبية مثل ورزازات شكلت الاستثناء بعد أن سجلت تراجعا طفيفا في التساقطات نسبته 12 % مقارنة مع المعدل الذي كان يتم تسجيله خلال السنوات الـ 30 الماضية.