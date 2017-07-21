غليان وسط طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة

العلم الإلكترونية

يعيش طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة حالة لا تبشر بالخير، خاصة طلبة السنة الخامسة، بعدما رفض أحد الأساتذة تسليمهم النقط النهائية للمجزوء الأخيرة من الفصل التاسع، ما جعل هؤلاء يعبرون عن استيائهم وتضررهم من الوضعية العبثية التي طالت تطبيق قرار الاحتضان الصادر عن إدارة المؤسسة يوم 8 أبريل 2017، الرامي إلى تمكين الطلبة من استدراك نتائج المجزوءة الأولى من الأسدس التاسع بإنجاز بحث يقوم مقام امتحان مادتين من هذه المجزوء بعد اتمامهم إنجاز البحث وفق الشروط المنهجية المفروضة.

الأستاذ المعني رفض وفق ما صرح به بعض الطلبة لـ”العلم، تسليم هؤلاء النتائج مقابل تحقيق مطلبهم إذا ما ضغطوا على الإدارة لتسمح للأستاذ بفتح سلك الدكتوراه العام المقبل بحجة أن قرار الاحتضان غير قانوني، على الرغم من أنه اتخذ أثناء اجتماع أعده مدير المدرسة رفقة جمع من الأساتذة من بينهم الأستاذ المعني، وفي ظل هذا الوضع المعقد الذي تطبعه العبثية والتماطل دخل الطلبة في اعتصام مفتوح داخل ردهات المؤسسة إلى حين تحقيق مطلبهم الوحيد والأساسي المتمثل في تسوية وضعية الطلبة المعنيين في الآجال التي تمكنهم من مناقشة أطروحات تخرجهم ضمن دفعة السنة الجارية 2016ـ2017.