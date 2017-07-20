غرقة الجنايات المكلفة بالإرهاب بالرباط تسدل الستار عن ملف القاصرات في خلية النساء

5 سنوات سجنا للمتهمة الرئيسية و20 سنة حبسا لستة قاصرات

*العلم: سلا – عبدالله الشرقاوي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة سلا عشية اليوم الخميس 20 يوليوز 2017 ب 5 سنوات سجنا نافذة في حق المتهمة القاصر الرئيسية ضمن خلية النساء العشرة، والتي كانت عناصر الأمن قد أعلنت كونها موالية لتنظيم “داعش” وخططت للقيام بأعمال تخريبية بالرباط ومراكش وطنجة.

ووزعت هيئة الحكم 4 سنوات حبسا في حق كل واحدة من ثلاثة قاصرات، بينما حكمت على اثنتين بثلاث سنوات حبسا لكل واحدة منهن، في حين كان نصيب القاصر السابعة سنتين حبسا نافذة.