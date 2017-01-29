غانا تنهي مغامرة الكونغو الديموقراطية في كأس الأمم وتعبر للنصف نهائي

تأهل منتخب غانا إلى دور نصف نهاية الدورة الحادية والثلاثين لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم في الغابون بعد تغلبه على الكونغو الديموقراطية 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاحد في مدينة اوييم برسم منافسات دور ربع النهاية.

وسجل هدفي منتخب غانا، الشقيقان جوردان (د63) واندريه ايوو (د78 من ضربة جزاء) ، فيما وقع هدف الكونغو الديموقراطية بول جوزيه مبوكو (68) .

ويلتقي منتخب غانا ،وصيف النسخة الاخيرة، في نصف النهائي المقرر يوم الخميس المقبل، مع منتخب الكاميرون، الذي كان تأهل أمس السبت بفوزه على السنغال 5-4 بضربات الترجيح (الوقتان الاصلي والاصافي 0-0).

والتحق منتخب غانا في المربع الذهبي بمنتخبات الكاميروني و بوركينافاسو .