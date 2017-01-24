عين حرودة: المطالبة بتسوية الملفات المتعلقة بإيواء قاطني دور الصفيح وفتح تحقيق في التجاوزات

ملف الاسكان يخرج العشرات للاحتجاج في مسيرة « الغضب »

العلم: المحمدية – بوشعيب هارة

شارك المئات من ساكنة بلدية عين حرودة عمالة المحمدية زناتة المستهدفون من برنامج اعادة ايواء قاطني دور الصفيح، و المتضررون من قرار نزع الملكية، و المتزوجون الجدد، و الاسر المقصية، و كذلك اصحاب « الكبنوات » ، و الملاكين في مسيرة احتجاجية صباح يوم الاحد ، سميت بمسيرة « الغضب » لتذكير المسؤولين بملفهم، بحكم ان مشكلهم اجتماعي و انسانية محض، و لا علاقة لها بأي مزايدات أو غيرها كما يحاول البعض تلفقيه لهذا الحراك الشعبي.

وشدد المحتجون في الوقفة على أنهم ينتظرون من السلطات تحمل المسؤولية،و تسوية الملفات المتعلقة بايواء قاطني دور الصفيح من الذين تقررت استفادتهم من المشروع السكني زناتة الجديدة.

كما اتهموا بعض ممثلي السلطات المسؤولة بالحيف بخصوص ملف الاسكان ، موجهين نداء لصاحب الجلالة للتدخل و انقاذهم من الوضع الذي يعيشون فيه .

و اكدوا ان الدولة و المؤسسات و الجماعات الترابية يجب عليها ان تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير عملية استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في السكن اللائق. كما طالب الملاكون الذين يعتبرون انفسهم متضررين من قرار نزع الملكية بانصافهم وفق مبدأ تكافؤ الفرص، و التوقف عن معاملتهم و كأنهم يعرقلون مسار المشروع .و يضيف المعنيون ان الاجراءات التي تقوم بها شركة تهيئة ترمي الى تشريدهم و ترحيلهم من مساكنهم التي يقطنون بها لحد الان قبل استفادتهم من السكن الذي تم وعدهم به.

كما طالبت ساكنة « الكبنوات » و بعض الدواوير التي طالها التهميش بتمكينهم من سكن لائق، و ذلك بمنحهم بقعا ارضية يقومون ببنائها بأنفسهم عوض الشقق المقترحة عليهم على غرار ساكنة الجماعة القروية الشلالات المجاورة، حيث سلمت لهم بقع أرضية.

و قد اكد المتظاهرون تشبثهم بمطالبهم رافعين الشعارات و اللافتات و الاعلام الوطنية،و مرددين « نزع الملكية هو نزع الهوية » مع التنديد بسياسة رفع دعاوي الافراغ بدون ايجاد حلول مع استنكار التهديدات الممارسة في حق السكان، و اصحاب الكبنوات و الأراضي، و المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.

وشدد المعنيون في نهاية شكلهم الاحتجاجي عن اصرار المتضررين و المقصيين مواصلة احتجاجاتهم حتى تتحقق مطالبهم في الاستفادة من بقع ارضية و تسوى جميع الملفات العالقة.