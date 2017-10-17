عواصف رعدية وأمطار عاصفية مع سقوط برد حتى يوم الخميس بعدد من مناطق المملكة

العلم الإلكترونية

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن عددا من مناطق المملكة ستشهد، ابتداء من اليوم حتى يوم الخميس المقبل، عواصف رعدية، محليا قوية وأمطارا عاصفية، مع سقوط برد.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن العواصف الرعدية ستهم، ما بين الثالثة والنصف من بعد زوال اليوم ومنتصف الليل، أقاليم صفرو وإفران والحاجب وميدلت وبولمان وفاس وتازة والحسيمة والدريوش.

وأضافت المديرية أن هذه العواصف ستهم، في الفترة ما بين الثالثة صباحا من يوم غد الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح بعد غد الخميس، أقاليم العرائش وطنجة وفحص-أنجرة وتطوان (الهضاب) والقنيطرة (شمال) وشفشاون.

وأفاد المصدر ذاته أن أمطارا عاصفية محليا قوية مع هبوب رياح عاصفية (تصل إلى 60 كلم في الساعة)، وتساقط برد، سيهم المناطق المذكورة.