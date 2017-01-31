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عناصر الأمن بمراكش تفكك شبكة مختصة في الاتجار بالمخدرات الصلبة والأقراص المهلووسة

عناصر الأمن بمراكش تفكك شبكة مختصة في الاتجار بالمخدرات الصلبة والأقراص المهلووسة

عناصر الأمن بمراكش تفكك شبكة مختصة في الاتجار بالمخدرات الصلبة والأقراص المهلووسة

 

  • العلم: مراكش – نجاة الناصري
تمكنت عناصر الأمن بمدينة مراكش في الساعات الأولى من صباح يوم  الأحد 29 يناير الجاري من إعتقال ثلاثة أشخاص ينشطون في الاتجار بالمخدرات الصلبة والأقراص المهلووسة.
العملية التي باشرتها عناصر الفرقة الليلية التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بأحد النوادي الليلية المعروفة بمراكش، أسفرت عن إعتقال أحد أفراد هاته العصابة والذي ينحدر من مدينة طنجة حيث تم ضبط  كمية مهمة  من مخدر الأقراص المهلوسة وكبسولات للكوكايين بحوزته  معدة للترويج.
وبحسب مصادر مطلعة فإن العناصر الأمنية تمكنت  أيضا من اعتقال شخصين آخرين على مستوى أحد النوادي المعروفة كذلك بمراكش، قبل أن تنتقل إلى أحد المنازل الموجودة  بحي مبروكة كان أفراد الشبكة  يقطنونه على سبيل الكراء، حيث تمكنت من حجز  240  غرام من الكوكايين بالإظافة إلى كمية مهمة من الأقراص المهلوسة.
وإستنادا لذات المصادر فإن افراد العصابة الذين ينحدرون من من مدنتي ( طنجة والعرائش ) تتراح أعمارهم ما بين 21 و30 عاما.
 وأضافت أن التحقيقات لاتزال  جارية للوصول الى المزود الرئيسي.
هذا ومن المنتظر أن يتم عرض أفراد هاته الشبكة على  أنظار النيابة العامة.
عناصر الأمن بمراكش تفكك شبكة مختصة في الاتجار بالمخدرات الصلبة والأقراص المهلووسة

عناصر الأمن بمراكش تفكك شبكة مختصة في الاتجار بالمخدرات الصلبة والأقراص المهلووسة

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