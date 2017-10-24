عناصر الأمن بمراكش تعتقل ثمانية أشخاص بتهمة الفساد بعد إقتحام وكر للدعارة

* العلم الإلكترونية: نجاة الناصري

أكدت مصادر مطلعة لجريدة “ العلم” أن مصالح الدائرة الأمنية الأولى بمدينة مراكش، تمكنت صباح يومه الإثنين 23 أكتوبر الجاري، من إعتقال ثمانية أشخاص، داخل منزل يستغل كوكر للدعارة بمنطقة جليز.



وإستنادا لدات المصادر، فإن العملية التي تمت بإحدى الإقامات بحي جيليز، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، أسفرت عن إعتقال ثمانية أشخاص من بينهم ثلاثة فتيات بعد ضبطهم متلبسين بممارسة الجنس والسكر.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن تمكنت في نفس الوقت من إيقاف الوسيط الذي يعمل بالزقاق كحارس للسيارات ويتوسط للراغبين في ممارسة الفساد مقابل مبالغ مالية يتلقاها من صاحب المنزل الموجود في حالة فرار.

هدا وقد تم اقتياد الموقوفين الى مقر الشرطة القضائية لإستماع إليهم في محضر قانوني ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية قبل عرضهم على أنظار النيابة العامة، فيما تواصل عناصر الأمن عملية البحت عن باقي المتورطين في النازلة.