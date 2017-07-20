عموتة يرفض السماح لمحمد أوناجم بالاحتراف الأوروبي

العلم الرياضي

رفض حسين عموتة، مدرب الوداد البيضاوي، السماح لمحمد أوناجم، مهاجم الفريق المتألق، بالاحتراف الأوروبي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت أندية أوروبية عديدة أبرزها بوردو الفرنسي أبدت اهتماما كبيرا باللاعب المتوج مؤخرا بجائزة الأفضل في النسخة الأخيرة في البطولة الاحترافية، بعد أن كلفت في وقت سابق كشافيها بمتابعته في مباريات دوري المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا …

ويبدو موقف عموتة متوقعا، خاصة وأن الفريق فقد خلال الأسابيع الأخيرة 3 من أبرز لاعبيه بسبب نهاية عقودهم، وهم المهاجمان وليام جيبور وفابريس أونداما المنتقلين تباعا لناديي النصر السعودي والإفريقي التونسي، فضلا عن مرتضى فال، مدافع المحور السنغالي.

يذكر أن بطل المغرب سيخوض خلال شهر شتنبر القادم مواجهتين صعبتين أمام نادي صن داونز الجنوب أفريقي، بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، لحساب دور الثمانية من نفس المسابقة.

ويبحث «وداد الأمة «على وضع حد لإخفاقه القاري المتواصل منذ 15 سنة، وبالتحديد منذ فوزه بنسخة 2002 من كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس على حساب أشانتي كوتوكو الغاني (2-2 في مجموع المباراتين مع أفضلية التسجيل خارج الميدان).

ولتحقيق هذا الحلم، يستعد العملاق البيضاوي لإبرام صفقات قوية من خلال التعاقد مع عدة محترفين أفارقة من أصحاب المستويات القوية على غرار رودينيلسون بريتو سيلفا، مدافع منتخب غينيا بيساو واللاعب السابق لمنتخبات البرتغال للفئات السنية.