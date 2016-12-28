أعلنت مجموعة من الأندية الإيطالية استهدافها للاعب الدولي المغربي، عمر القادوري، المحترف حاليا بصفوف نادي نابولي الإيطالي، وذلك في ظل معاناة اللاعب من الجلوس في دكة الاحتياط منذ توقيعه للفريق الموسم الماضي.

وأشارت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية أن ساسولو وبولونيا تبقى أبرز الأندية التي ترغب في الاستفادة من خدمات اللاعب، إلى جانب نادي نيس الفرنسي الذي أبدى هو الآخر رغبته الجادة في جلب اللاعب ليجاور كلا من يونس بلهندة وماريو بالوتيلي.

وأكد المنبر الإيطالي أن القيمة المالية التي ستقدمها الفرق الراغبة في استقدام اللاعب هي من ستحسم في موقف نادي نابولي من بيعه.

وتسبب غياب اللاعب عن المنافسة وأجواء المباريات في استبعاده من طرف مدرب المنتخب الوطني، هيرفي رونار، عن لائحة اللاعبين المشاركة في منافسات كأس إفريقيا القادمة بالغابون.