عمالة الحسيمة تتحدث عن إصابة 72 أمنيا و11 متظاهرا

العلم الإلكترونية – وكالة و. م. ع

حسب بلاغ لعمالة إقليم الحسيمة فقد تحدث عن إصابة 72 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إثر استفزازها ومهاجمتها بالحجارة من طرف بعض العناصر الملثمة، في حين أصيب 11 شخصا من المتظاهرين نتيجة استعمال الغازات المسيلة للدموع، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأوضح البلاغ الذي نشرته الوكالة أنه “تبعا لقرار عمالة الإقليم الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2017، بشأن عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة يومه الخميس 20 يوليوز، حاولت مجموعة من 300 إلى 400 شخص، في تحد لقرار المنع، تنظيم مسيرة بالإقليم حيث عمدت بعض العناصر الملثمة إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما أدى إلى إصابة 72 عنصرا من هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة، و11 شخصا من المتظاهرين نتيجة استعمال الغازات المسيلة للدموع، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة”.

وأفاد المصدر ذاته أن جميع المصابين غادورا المستشفى، باستثناء عنصرين من القوات العمومية وصفت حالتهما بالخطيرة، مشيرا إلى أنه تم تخريب وإحراق سيارتين تابعتين للقوات العمومية من طرف بعض المتظاهرين بأجدير.