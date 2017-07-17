بن بيه يدعو إلى سلب الشرعية الدينية من الخطاب التحريضي

العلم الإلكترونية

استعرض الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم، جهود منتدى تعزيز السلم في مكافحة التحريض على العنف من خلال التذكير بالمبادرات الفكرية والميدانية التي اضطلع بها المنتدى في تفكيك خطاب العنف، وخاصة إعلان مراكش التاريخي لحقوق الأقليات في الديار الإسلامية الذي أصدره المنتدى مطلع سنة 2016، والذي اعتبر من طرف المراقبين “نقطة تحول ومرحلة جديدة من محاولات الفهم العميق للتراث الديني لبناء تعايش في الحاضر والمستقبل”.

جاء ذلك خلال مشاركة ابن بيه يوم الجمعة 14 يوليوز في مؤتمر دولي لمواجهة التحريض على العنف بتنظيم من الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك استجابة لدعوة وجهها له الأمين العام. ويهدف هذا المؤتمر الذي هو الأول من نوعه في إشراك القادة الدينيين إلى إطلاق خطة عمل لمكافحة التحريض على العنف الذي قد يؤدي إلى ارتكاب الجرائم الفظيعة.