علماء يتوقعون بداية العصر الجليدي على الأرض

• العلم الالكترونية: متابعات

أكد علماء من جامعة نورثمبريا البريطانية أنهم توصلوا إلى نتائج تثبت أن الأرض تشهد الآن بداية العصر الجليدي “الصغير”.

فبعد أن كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيراتها الكارثية التي ستطال العديد من بلدان العالم، أكد العلماء البريطانيون أن الأعوام القادمة ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، أي على عكس ما يعتقده البعض.

وأوضح العلماء أن تنبؤاتهم تلك مبنية على نتائج دراسات قاموا بها في السنوات الأخيرة، وخلال الدراسات قاموا بمراقبة البقع الشديدة السطوع على الشمس، وبعد المراقبة تبين أن أعداد تلك البقع تتناقص باستمرار مع الوقت، أي “في السنوات الـ 13 القادمة سينخفض النشاط الشمسي بمعدل 60% ما سيؤدي لانخفاض درجات حرارة الأرض لبضع درجات مئوية”.

وأضاف العلماء “لقد لاحظنا انخفاض درجات الحرارة في بعض البلدان هذا الشتاء، العصر الجليدي الصغير قد بدأ، لكن برودة الطقس قد تصل ذروتها عام 2030”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها علماء المناخ عن انخفاض درجات حرارة الأرض في السنوات القادمة، ففي عام 2015 أكدت مجموعة من العلماء الروس أن الأرض ستشهد في السنوات الـ 20 القادمة انخفاضا ملحوظا بحرارتها.