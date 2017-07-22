عصابة مسلحة تسلب شرطيا كل ما بحوزته!

العلم الإلكترونية

تمكنت عناصر الدرك الملكي بطنجة مساء أمس الخميس من القبض على أفراد عصابة اعترضت شرطيا وجردته من هاتفه النقال وأمواله بمنطقة جزناية، قبل أن تلوذ بالفرار.

وحسب مصادر مطلعة، فإن أفراد العصابة الثلاثة، كانوا ينوعون أنشطتهم الإجرامية، ويستهدفون المواطنين تحت جنح الظلام لإخفاء هوياتهم، غير أن الأبحاث التي أجرتها مصالح الدرك الملكي بطنجة، بعد توالي الشكايات ضد التشكيل الإجرامي مكنت من التوصل لخيوط تقود لأفراد العصابة.

وأفادت المصادر أن عناصر العصابة كانت تستهدف الفتيات العاملات بالحي الصناعي، وتنتقي ضحاياها بعناية، ليكون رجل أمن بالزي المدني أحد ضحاياهم، رغم إطلاعهم على هويته.حيث سلبوه هاتفه النقال وأمواله تحت التهديد بالسلاح الأبيض.