عصابة دولية تغسل 300 ألف أورو أسبوعيا في تجارة ذهب مسروق

قالت شرطة جرائم الأموال في إيطاليا إنها اعتقلت يوم الثلاثاء المنصرم 11 شخصا يديرون شبكة دولية لغسل أموال بقيمة 300 ألف يورو (318 ألف دولار) أسبوعيا في تجارة ذهب مسروق، حيث اتهم أعضاؤها بشراء وإعادة بيع بضائع مسروقة. كما فتشت الشرطة.

وقال فيليبو إيفان بيكسيو المسؤول في شرطة جرائم الأموال بإيطاليا لوكالة “رويترز” إن الشرطة اعتقلت أحد زعماء الشبكة – دون تسميته- على الحدود بين إيطاليا وسلوفينيا ومعه 200 ألف يورو كحصيلة بيع ذهب مسروق.

وأوضح بيكسيو أن المجموعة التي تتخذ من مدينة تورينو الصناعية بشمال إيطاليا مقرا لها اشترت مسروقات من شبكة من عملائها الذين دفعت لهم نقدا بأسعار تقل بنحو 30 في المائة عن أسعار السوق، وأن تم تفتيش نحو 60 منزلا وشركة في إيطاليا والمجر وسلوفينيا.