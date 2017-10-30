عشرات النساء من أزيلال في مسيرة على الأقدام للمطالبة بحقوقهن

العلم الإلكترونية

خرجت العشرات من نساء دوار وريد التابع لجماعة آيت ماجدن بإقليم أزيلال، صباح اليوم الإثنين، في مسيرة احتجاجية في اتجاه قلعة السراغنة، بسبب ما تصفه المحتجات بعدم التزام السلطات المحلية بوعودها تجاه ساكنة الدوار.

تعبيد الطريق الرابطة بين تنانت وسد الحسن الأول، وتعيين طبيب أو ممرض بمستوصف الدوار، توفير النقل المدرسي لفائدة التلاميذ الذين يقطعون مسافة خمس كيلومترات يوميا ذهابا وإيابا، للدراسة في إعدادية محمد الزرقطوني بتنانت، هي مطالب ضمن أخرى حملتها النساء المتظاهرات اللواتي عبرن عن تشبتهن بالنضال إلى غاية تحقيقها.

وللإشارة فدوار وريد يعد من أكبر الدولوير على صعيد الجماعة والإقليم، تقطنه أكثر من 600 نسمة.