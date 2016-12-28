في جديد ملف شركة “سامير”، أعلنت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن وجود عرض مكتوب يهم شراء مصفاة تكرير النفط، تبلغ قيمته 31 مليار درهم.

وحسب موقع ميديا 24، الذي أورد الخبر، فقد تم فتح مباحثات بين القاضي المفوض والسانديك والمراقبين من أجل بحث العرض الذي تقدم به مكتب محاماة إيطالي، نيابة عن جهة لم يتم الكشف عن هويتها، والذي يهم مجموعة سامير بأكملها.

وأضاف نفس المصدر أن العرض يتجاوز بشكل كبير القيمة التي توقعتها التقييمات التي قام بها السانديك.

وسيساهم هذا المبلغ الضخم في التخفيف من الديون المتراكمة للمصفاة، والتي تقدر بحوالي 43 مليار درهم، كما أن دخول مستثمرين جدد سيمهد لاستئناف الإنتاج بالمصفاة الوحيدة بالمغرب.

وواجهت “سامير” المختصة في تكرير البترول الخام في المغرب، صعوبات مالية وتوقفت عن الإنتاج في 2015، قبل أن يصدر حكم قضائي بتصفيتها وتعيين حارس قضائي مستقل لإدارتها.